Erstmals führt eine Frau den DAV Nördlingen

Bernd Lasser wird für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Sektion Nördlingen des Deutschen Alpenvereins geehrt.

Die Jahreshauptversammlung der Sektion Nördlingen im Deutschen Alpenverein hat unlängst in den Räumen der Bauinnung Donau-Ries stattgefunden, so eine Mitteilung. Ein letztes Mal begrüßte der scheidende 1. Vorsitzende Bernd Lasser die Mitglieder und hielt Rückschau auf die Jahre 2019 und 2020.

Höhepunkte in 2019, dem 125-jährigen Sektionsjubiläum, waren: Food Fusion, Festabend mit Festvortrag von Dr. Wilfried Sponsel, Tag der offenen Tür, Bergmesse, Vortrag mit derzeit erfolgreichstem deutschen Bergsteigerpaar Alix von Melle und Luis Stitzinger. 2019 konnten alle geplanten Touren und Veranstaltungen durchgeführt werden. 2020 hingegen war ein fast verlorenes Jahr. Fast, denn der lang geplante Anschluss der Nördlinger Hütte an die Infrastruktur der Heimatgemeinde Reith konnte durchgeführt werden.

Der ebenfalls nicht mehr zur Wahl stehende 2. Vorsitzende Thomas Seiband informierte über die Höhepunkte aller Referate in beiden Jahren: Ausbildungskurse, Berg- und Hochtouren, Mountainbike-Touren und Arbeitseinsätze rund um die Nördlinger Hütte. Jugendreferentin Sabine Flügel berichtete über die Beteiligung an der Aktion „ Nördlingen bewegt Dich“ des Stadtmarketingvereins. Schatzmeisterin Ursula Büringer konnte den umfangreichsten Kassenbericht der Vereinsgeschichte abliefern.

Neuwahlen in Rekordzeit

Die Neuwahlen der Vorstandschaft waren gut vorbereitet und konnten unter Leitung von Walter Lang in Rekordzeit durchgeführt werden. Es konnten alle zu vergebenden Posten besetzt werden. Zur 1. Vorsitzenden wurde Sabine Flügel gewählt, die nun als erste Frau in der 127-jährigen Geschichte an der Spitze der Sektion steht. Zum 2. Vorsitzenden wurde Andi Och gewählt, zum kommissarischen Jugendreferenten wurde Daniel Leib ernannt. Georg Taglieber wurde zum neuen Hüttenwart und Thomas Seiband als Wegewart gewählt. Wiedergewählt wurden: Tourenwart Uli Büringer, Wanderwart Friedrich Eberle, Ausbildungsreferentin Maria Michler und Mitgliederverwalterin Monika Strauß. Neu im Beirat sind Michael Leberzammer, Peter Lindner und Michael Rau. Torsten Kaumeier, Peter Klein und Jürgen Stahl wurden als Beiräte wieder gewählt.

Zum Abschluss wurde Bernd Lasser für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Sektion, besonders für 27 Jahre Engagement in der Vorstandschaft geehrt, davon je neun Jahre als 1. bzw. 2. Vorsitzender. Nach ebenfalls 27 Jahren in der Vorstandschaft, davon neun Jahre als 2. Vorsitzender, wurde Helmut Kaumeier verabschiedet.

Lesen Sie dazu auch

Des Weiteren wurde Monika Hillemeir als Beirätin und Jürgen Schreiner als Kassenprüfer für ihren langjährigen Einsatz für die Sektion geehrt. (pm)