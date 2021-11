Pfaffenhausen

09:03 Uhr

Veteranenverein Pfaffenhausen: Mahnung zum Frieden statt Kriegsverherrlichung

Plus Den Pfaffenhausener Veteranenverein gibt es seit 150 Jahren. Seine Ausrichtung hat sich in dieser Zeit entscheidend geändert.

Von Josef Hölzle

Nach dem siegreichen Krieg 1870/71 gegen Frankreich begann in Bayern eine regelrechte Gründungswelle:. Im Siegestaumel wurden die Kriegsteilnehmer als „Helden“ gefeiert und Feldzugteilnehmer, die Veteranen genannt wurden, schlossen sich vielerorts zu „Veteranenvereinen“ zusammen. Unter den ersten Vereinsgründern in der Region war Pfaffenhausen, wo bereits wenige Monate nach Kriegsende am 3. September 1871 ein „Veteranen- und Soldatenverein Pfaffenhausen und Umgebung“ aus der Taufe gehoben wurde. Er wurde heuer also 150 Jahre alt. Mitglied konnte aber nicht jeder werden.

