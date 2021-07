Porträt

08:25 Uhr

Leben im Ausland: Das erlebt eine Rieser Familie in Ecuador

Isabelle und Christoph Bauer arbeiten seit dem vergangenen August an der Deutschen Schule in Quito/Ecuador.

Plus Lehrer Christoph Bauer ist mit seiner Frau und seinen Kindern von Nördlingen nach Südamerika gezogen. Was er dort erfahren und gesehen hat, macht ihn demütig. Dennoch: Anfang August geht es zurück nach Ecuador.

Von Peter Urban

Er wollte schon immer einmal ein Auslandsschuljahr lang als Lehrer arbeiten. Wir treffen den Nördlinger Christoph Bauer in seinem Elternhaus im Hochweg-Viertel. An der Deutschen Schule in Quito/Ecuador, an der er seit August vergangenen Jahres arbeitet, sind Ferien. Es geht hoch her im Haus, die vier Mädchen der Bauers wuseln bei der Oma im Wohnzimmer herum, Christophs Frau Isabelle nimmt den Stress gelassen. Sie haben viel erlebt in den vergangenen Monaten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen