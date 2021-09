Schrobenhausen

Heilpraktikerin stellt Ehemann einer Krebs-Klientin infrage

Die Schrobenhausener Heilpraktikerin mit zwei ihrer drei Verteidiger vor der Verhandlung am Mittwoch. „Sie vertraute auf die Angaben des Herstellers“, sagen ihre Verteidiger und belasten damit den Mitangeklagten.

Plus Er habe die Therapie mit BG-Mun nicht ausreichend unterstützt. Die Frage, ob sie explizit von einer Chemotherapie abgeraten hat, bleibt weiterhin offen.

Am 19. Verhandlungstag im Prozess gegen eine Schrobenhausener Heilpraktikerin und einen Ingolstädter Unternehmer nahmen die Verteidiger der Heilpraktikerin am Mittwoch vor dem Ingolstädter Landgericht Stellung zu dem Video, das vergangene Woche im Gerichtssaal gezeigt worden war. Nach ihrer Einschätzung entlaste das Video ihre Mandantin. Gleichzeitig belasteten sie den mitangeklagten Ingolstädter. Darüber hinaus hat das Gericht die 25-jährige Tochter der Frau aus Osnabrück vernommen, die die Ermittlungen gegen die Angeklagten wegen Betrugs in Gang gebracht hat.

