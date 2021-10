Seestall

11:03 Uhr

Das sind die Pläne für die Ortsmitte von Seestall

Die Sanierung der Ortsmitte von Seestall soll bald in Angriff genommen werden. Die Pläne für das Hoferhaus (vorne, neben dem Friedhof), die Gemeinschaftshalle (parallel dahinter) und die neue Schule (rechts) wurden nun im Gemeinderat vorgestellt.

Plus Die Vereine in dem Fuchstaler Gemeindeteil dürfen sich auf neue Räumlichkeiten freuen. Das Millionenprojekt soll bald in Angriff genommen werden. Auch bezahlbare Wohnungen beschäftigen den Gemeinderat.

Von Andreas Hoehne

Nach jahrelanger Vorarbeit liegt nun ein Plan für die Sanierung der Seestaller Dorfmitte mit Gemeinschaftshalle, ehemaliger Schule und Hoferhaus vor. Der Baubeginn könnte bereits Mitte nächsten Jahres erfolgen. Für die Gemeinde Fuchstal ist es ein weiteres Millionenprojekt, aber man rechnet mit Zuschüssen. Planer Franz Xaver Lutz vom Schongauer Architekturbüro „Baldauf – Prill – Lutz“ bezifferte die Kosten für die Maßnahme auf 4,7 Millionen Euro, die aber voraussichtlich zu 60 Prozent aus dem „integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK)“ gefördert werden. Lutz bezeichnete die Planung als das maximal Mögliche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen