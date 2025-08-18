100 Jahre Ernst Mosch: Goldene Schallplatten made in Bad Wörishofen

„Goldene Musik“, eine Komposition von Jaroslav Skabrada, bearbeitet von Franz Bummerl, zählte zu den Lieblingstiteln von Ernst Mosch, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Die Erstaufnahme entstand 1989 im Studio 80 von Wolfgang Städele in Bad Wörishofen. Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten waren mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern das erfolgreichste Blasorchester der Welt und Bad Wörishofen sozusagen der Ort des Geschehens.
Bad Wörishofen
