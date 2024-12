14-Jähriger stirbt bei Zimmerbrand: Brandermittler kommen nach Nassenbeuren

Ein 14-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Zimmerbrand in Nassenbeuren, einem Stadtteil von Mindelheim, ums Leben gekommen. Die Kripo ermittelt in dem Fall, jetzt kommt auch noch ein Sachverständiger des Landeskriminalamts zum Einsatz.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat eine 23-Jährige am Mittwochmittag per Notruf einen Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung gemeldet. Neben den alarmierten Feuerwehren aus Nassenbeuren und Mindelheim waren auch drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Der 14-Jährige konnte nur noch leblos geborgen werden

Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das 14-jährige Kind nur noch leblos aus dem Zimmer geborgen werden. Der Notarzt stellte den Tod des Jugendlichen fest. Zuvor hatte auch die 23-Jährige noch versucht, den 14-Jährigen zu retten, musste ihre Versuche wegen der starken Rauchentwicklung aufgeben und das Haus mit ihren beiden Kindern im Alter von zwei und drei Jahren verlassen. Dabei zog sich die junge Frau eine Rauchgasvergiftung zu, die im Krankenhaus behandelt wurde. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Auch ein Nachbar und eine Passantin, die als Ersthelfer vor Ort waren, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Der Brand ist offenbar im Kinderzimmer des Hauses ausgebrochen

Der Brand war offenbar im Kinderzimmer ausgebrochen, die Feuerwehren konnten das Feuer schnell löschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. Wie ein Polizeisprecher am Montagvormittag (2.12.24) auf Nachfrage mitteilt, soll ein Sachverständiger des Landeskriminalamts noch nach Nassenbeuren kommen. Danach könne man mehr über die Brandursache sagen.