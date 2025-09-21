17-jähriger Radler verletzt: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

In Mindelheim wurde ein Jugendlicher bei einem Unfall verletzt.

Nach Angaben der Polizei vom Wochenende überholte auf der Bahnhofstraße am frühen Freitagnachmittag ein dunkles Auto einen 17 Jahre alten Radfahrer so knapp, dass der Jugendliche zwischen dem überholenden Auto und einem am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug eingekeilt wurde.

Der 17-jährige Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zum überholenden Autofahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)