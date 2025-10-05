Icon Menü
20-Jährige kommt wegen Krampfanfall von der Straße ab und erleidet schwere Verletzungen

Tussenhausen

Autofahrerin kommt wegen eines Krampfanfalls von der Straße ab

Bei dem Unfall in der Nähe von Tussenhausen wurde die 20-Jährige schwer verletzt.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei meldet einen Unfall aus Tussenhausen.
    Die Polizei meldet einen Unfall aus Tussenhausen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Auf der Staatsstraße 2025 bei Tussenhausen hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet, beiu dem eine junge Frai schwer verletzt wurde. Laut Polizei war eine 20-jährige Autofahrerin in Richtung Tussenhausen unterwegs, als sie vermutlich wegen enes Krampfanfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In einer Kurve fuhr sie geradeaus weiter und prallte gegen die Leitplanke. Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten an und leisteten Erste Hilfe. Da das Fahrzeug verschlossen war, mussten Polizeibeamte eine Seitenscheibe einschlagen, um Zugang zur Fahrerin zu erhalten. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Tussenhausen und Ettringen waren mit rund 40 Einsatzkräften zur Unterstützung vor Ort. (mz)

