Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

20-Jähriger verunglückt mit Quad: Schwer verletzt bei Unfall im Wald

Dirlewang

20-Jähriger bei Unfall mit Quad schwer verletzt

Auf einem Waldweg ist der junge Mann in den Graben gerutscht. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall mit seinem Quad ist ein 20-Jähriger bei Dirlewang schwer verletzt worden. (Symbolbild)
    Bei einem Unfall mit seinem Quad ist ein 20-Jähriger bei Dirlewang schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein junger Mann ist am Sonntagnachmittag mit seinem Quad auf einem Forstweg bei Dirlewang verunglückt. Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der 20-Jährige war laut Polizei mit einem Quad im Wald unterwegs. An einem Schild, das die Weiterfahrt für Kraftfahrzeuge untersagte, drehte er ordnungsgemäß um, kam jedoch kurz danach in einer Kurve ins Rutschen und nach links vom Weg ab. Das Quad rutschte in einen Entwässerungsgraben. Der Fahrer lag unter dem Quad, konnte sich aber selbst befreien und Hilfe rufen. Der verständigte Rettungsdienst übergab ihn nach der Erstversorgung an ein Rettungshubschrauberteam, das ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus brachte. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. (mz) 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden