20-Jähriger bei Unfall mit Quad schwer verletzt

Ein junger Mann ist am Sonntagnachmittag mit seinem Quad auf einem Forstweg bei Dirlewang verunglückt. Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der 20-Jährige war laut Polizei mit einem Quad im Wald unterwegs. An einem Schild, das die Weiterfahrt für Kraftfahrzeuge untersagte, drehte er ordnungsgemäß um, kam jedoch kurz danach in einer Kurve ins Rutschen und nach links vom Weg ab. Das Quad rutschte in einen Entwässerungsgraben. Der Fahrer lag unter dem Quad, konnte sich aber selbst befreien und Hilfe rufen. Der verständigte Rettungsdienst übergab ihn nach der Erstversorgung an ein Rettungshubschrauberteam, das ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus brachte. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. (mz)

