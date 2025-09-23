Icon Menü
27-Jähriger verliert Kontrolle: Auto und Anhänger verunglücken in Warmisried

Warmisried

Auto und Anhänger kommen von der Fahrbahn ab

Fahrer verliert bei Warmisried die Kontrolle über sein Gespann. Hoher Schaden, aber keine Verletzten.
Von Ulf Lippmann
    Bei Warmisried ist ein Gespann von der Fahrbahn abgekommen. (Symbolbild)
    Bei Warmisried ist ein Gespann von der Fahrbahn abgekommen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein 27-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Gespann bei Warmisried verunglückt. Laut Polizei war er von Eggenthal in Richtung Warmisried unterwegs, als er mit seinem Anhänger nach links ins Fahrbahnbankett geriet und dann die Kontrolle über Fahrzeug und Anhänger verlor. Das Auto prallte gegen Sträucher und eine Sitzbank und kippte dann um. Der Fahrer blieb unverletzt und verständigte selbst die Polizei. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 12.500 Euro. (mz) 

