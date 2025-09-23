Auto und Anhänger kommen von der Fahrbahn ab

Ein 27-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Gespann bei Warmisried verunglückt. Laut Polizei war er von Eggenthal in Richtung Warmisried unterwegs, als er mit seinem Anhänger nach links ins Fahrbahnbankett geriet und dann die Kontrolle über Fahrzeug und Anhänger verlor. Das Auto prallte gegen Sträucher und eine Sitzbank und kippte dann um. Der Fahrer blieb unverletzt und verständigte selbst die Polizei. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 12.500 Euro. (mz)

