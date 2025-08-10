Icon Menü
42-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen auf Quad in Zaisertshofen erwischt

Zaisertshofen

42-Jähriger verstößt gleich gegen mehrere Gesetze

In Zaisertshofen hat die Polizei am Samstagabend einen Quadfahrer kontrolliert, der unter Drogen stand. Doch das war längst noch nicht alles.
    Derart halsbrecherisch war 42-jährige Quadfahrer, den die Polizei in Zaisertshofen gestoppt hat, zwar wohl nicht unterwegs. Doch die Liste seiner Vergehen ist auch so recht lang. Foto: Franz-Peter Tschauner, dpa (Symbolbild)

    Eine Menge Ärger hat sich ein 42-Jähriger eingehandelt, der am Samstagabend mit einem Quad durch Zaisertshofen gefahren ist – und dabei gleich gegen mehrere Gesetze verstoßen hat. Als er von der Polizei kontrolliert wurde, stellte sich nämlich heraus, dass der 42-Jährige keinen gültigen Führerschein hatte, er zudem unter Drogeneinfluss stand und das Quad weder zugelassen noch versichert war. Der Mann durfte nicht weiterfahren, außerdem ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Zulassung und Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt. (mz)

