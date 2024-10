Keine Kita-Plätze: So gehen Bad Wörishofer Eltern mit ihrem Recht auf Klage um

Kita-Plätze sind in Bad Wörishofen Mangelware. „De facto haben Sie, Stand heute, keinen Platz mehr frei“, schilderte unlängst Manja Sailer im Stadtrat. Sie ist Fachberaterin für Kindertagesstätten im Landratsamt Unterallgäu. Zu diesem Zeitpunkt hätten bereits mehr als 50 Familien ihr Recht auf einen Betreuungsplatz in Bad Wörishofen einklagen können, berichtete Sailer damals. Noch allerdings halten sich die Eltern offenbar zurück.

„Aktuell sind unserem Kreisjugendamt keine Klagen von Eltern aus dem Unterallgäu bekannt“, teilt Landratsamtssprecherin Eva Büchele mit. „Zwar haben sich Eltern aus Bad Wörishofen beim Landratsamt gemeldet, die keinen Kita-Platz gefunden haben. Ihnen konnte das Jugendamt aber Alternativen vorgeschlagen.“ Diese Alternativen seien zum Beispiel Plätze in Kitas anderer Kommunen oder in der Kindertagespflege, schildert Büchele.

In Bad Wörishofen bereite man eine Übergangslösung vor

„Finden die Eltern eigenständig Lösungen oder wenden sich an die Stadt, bekommt das Landratsamt das in der Regel gar nicht mit.“ In Bad Wörishofen arbeitet man derweil an einer Lösung des Problems. „Die Stadt Bad Wörishofen bemüht sich nach unserem Kenntnisstand derzeit um eine Übergangslösung für die Kinderbetreuung“, berichtet Büchele.