88-Jähriger fährt auf Gegenspur und verursacht Unfall

Ein 88-Jähriger hat am Donnerstagmorgen auf der Hauptstraße in Bad Wörishofen einen Autounfall verursacht. Aus bisher unbekanntem Grund fuhr der Mann mit seinem Auto zu weit in die Fahrbahnmitte. Dort stieß er mit seiner linken Fahrzeugseite mit dem linken Heck eines entgegenkommenden Autos zusammen. Weder der 88-Jährige noch der entgegenkommende 60-jährige Autofahrer wurden verletzt, es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld. (mz)

