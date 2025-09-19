Icon Menü
88-Jähriger fährt in Bad Wörishofen auf Gegenspur und verursacht Unfall

Bad Wörishofen

88-Jähriger fährt auf Gegenspur und verursacht Unfall

Der Mann fuhr zu weit in die Fahrbahnmitte und verursachte so einen Unfall. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.
    Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «Auto überschlägt sich - Drei Verletzte bei Unfall auf A5»)
    Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. (zu dpa: «Auto überschlägt sich - Drei Verletzte bei Unfall auf A5») Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein 88-Jähriger hat am Donnerstagmorgen auf der Hauptstraße in Bad Wörishofen einen Autounfall verursacht. Aus bisher unbekanntem Grund fuhr der Mann mit seinem Auto zu weit in die Fahrbahnmitte. Dort stieß er mit seiner linken Fahrzeugseite mit dem linken Heck eines entgegenkommenden Autos zusammen. Weder der 88-Jährige noch der entgegenkommende 60-jährige Autofahrer wurden verletzt, es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld. (mz)

