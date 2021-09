Allgäu

vor 2 Min.

Agrarschau Allgäu: Vom großen Andrang überrascht

Die Agrarschau Allgäu hat nach einjähriger Corona-Zwangspause wieder in Dietmannsried stattgefunden.

Plus Organisator und Aussteller ziehen ein positives Fazit für Allgäuer Agrarschau. 40.000 Besucher kamen nach Dietmannsried. Auch für 2022 gibt es schon Pläne.

Von Luke Maguire

Zufrieden wirkt Thomas Diepolder am letzten Tag der Agrarschau Allgäu: „Die Ausstellung war sehr gut besucht und es lief einwandfrei“, resümiert der Organisator. 40.000 Besucher seien nach Dietmannsried gekommen, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Land- und Forstwirtschaft zu informieren. Wäre das Wetter etwas besser gewesen, „dann hätten wir ein Problem mit der Kapazität bekommen“, sagt Diepolder, der vom Andrang überrascht war. 7500 Besucher durften sich auf dem Gelände aufhalten. Dieser Wert sei am Sonntag beinahe erreicht worden. Deshalb sei der Organisator sogar „glücklich“, dass Regen fiel.

