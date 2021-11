Allgäuer Braunvieh wird immer öfter vom Fleckvieh verdrängt

Plus Es ist eine "Kuh-Revolution" auf den Weiden. Bauern nennen wirtschaftliche Gründe. Einig sind sich jedoch alle: „Ein Stück regionale Identität geht verloren.“

Tammi könnte jede Postkarte zieren. Sie ist eine Allgäuer Kuh, wie man sie sich vorstellt. Dunkle Kulleraugen, kompakter Kopf, Hörner mit dunkler Spitze, braunes Fell. Die fünffache Kälbermama ist der Stolz von ihrem Besitzer Manfred Ferling. „Eine Kuh wie sie bedeutet für mich Heimat. Das ist Allgäu pur“, sagt der 52-jährige Landwirt im Nebenerwerb und fügt nachdenklich an: „Ich will nichts anderes.“