Straßenverkehr im Allgäu: Verkehrsrowdys sind meist männlich

Plus Der Umgang ist auf den Allgäuer Straßen oft rau. Besonders in Städten kommt es häufig zum Streit. Männer und Frauen unterscheiden sich laut Polizei darin, wie sie ihrem Ärger Luft machen.

Drängeln, mit Lichthupe dicht auffahren, den Mittelfinger zeigen und andere Autofahrer beleidigen: Der Umgang ist auf den Straßen oft sehr rau. 400 sogenannter Aggressionsdelikte im Straßenverkehr hat die Polizei im gesamten Allgäu im Jahr 2020 dokumentiert. Die Dunkelziffer ist laut Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, noch viel höher. Denn meist komme es nicht zu einer Anzeige.