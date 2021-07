Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Bad Wörishofen zeigt: So hilfreich kann Waldbaden sein

Plus Was in Japan begann, soll in Bad Wörishofen wachsen. Die Kneippstadt ist Teil des Projekts „Kur- und Heilwald“ und hat nun auch ein eigenes Kompetenzzentrum fürs Waldbaden, gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität München

Von Franz Issing

Baumwipfel rauschen, Blätter knistern im Wind und Vögel zwitschern. Wer die Stille des Waldes mit allen Sinnen genießt, kommt schnell zur Ruhe und fühlt sich total entspannt. Waldbaden liegt im Trend. Und das ganz ohne Wasser und Handtuch, aber ganz in der Tradition des Wasserdoktors Sebastian Kneipp. Mehr noch: „In jüngster Zeit wurde zudem durch Studien in verschiedenen Ländern auch der Nachweis erbracht, dass Wald- und Naturflächen heilsame Wirkungen entfalten und sogar die Behandlung von zahlreichen Zivilisationskrankheiten unterstützen können“, weiß man beim Kneippärztebund in Bad Wörishofen. Wie das geht, lernen Interessierte jetzt in der Kneippstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen