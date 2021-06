Bundestag macht Kur zur Pflichtleistung der Kassen

Freude beim Kneipp-Bund Bad Wörishofen über die Entscheidung. Versicherte haben nun einen Anspruch auf Kur, betont Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Viele haben in Bad Wörishofen darauf gehofft, nun steht es fest: „Die Ambulante Badekur ist künftig Pflichtleistung der Krankenkassen“, teilte Bad Wörishofens Altbürgermeister Klaus Holetschek ( CSU) am Freitag kurz vor 18 Uhr mit. Holetschek ist Bayerns Gesundheitsminister und brachte den Wandel selbst mit jahrelangem Bohren dieses Brettes auf den Weg.

Von einem Aufbruchssignal für Kurorte und Heilbäder sprach Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) nach dem Beschluss des Bundestages. In Bayern hätten Kuren „einen ganz besonderen Stellenwert“, so Holetschek, der auch Vorsitzender des Kneipp-Bundes mit Sitz in Bad Wörishofen war. „Ein wichtiges Zeichen im Kneipp-Jubiläumsjahr 2021“ nennt der neue Kneipp-Bund-Vorsitzende Joachim K. Rudolph den Beschluss. Das Ziel sei nun, die Kneippschen Naturheilverfahren im Präventionsgesetz zu verankern, damit Gesundheitsförderung endlich den Stellenwert bekommt, den sie verdient“ und möglichst allen Menschen zugänglich werde. . Um dies zu untermauern, wolle man verstärkt den Bereich Wissenschaft und Forschung voranbringen.

So geht es nach dem Beschluss des Bundestages zur Kur weiter

Nun sei klar, dass „Versicherte einen gesetzlichen Anspruch auf diese wertvollen Vorsorgemaßnahmen haben“, so Holetschek. Der Bedarf der Menschen an "Gesundheitsangeboten zur Prävention und zur Wiederherstellung und Stärkung ihrer Gesundheit" sei ist riesig, so Aiwanger. Die Heilbäder und Kurorte hätten dafür die passenden Angebote. "Bayern hat lange dafür gekämpft, und die Verabschiedung des Gesetzes kommt zur rechten Zeit", so Holetschek. Bayern sei "Bäderland Nummer 1".

Corona habe gezeigt, wie "wichtig Gesundheit für jede und jeden von uns ist", so Holetschek. "Unser Gesundheitsbewusstsein ist sicherlich gestiegen, und Prävention und Gesundheitsförderung sind stärker in unser Blickfeld gerückt." Bad Wörishofens Altbürgermeister erwartet deshalb eine steigende Nachfrage nach Vorsorgeangeboten. Wichtig sei nun, dass die Menschen über die neue Möglichkeit umfassend informiert werden. Holetschek nennt noch einen weiteren Erfolg im neuen Gesetz. Die Krankenhausplanung bleibe weiterhin Ländersache. Dafür habe Bayern gekämpft.

Laut Aiwanger soll das Gesetz am 25. Juni abschließend im Bundesrat beraten werden. Der damalige Gesundheitsminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Kur 1996 als Pflichtleistung gestrichen. Die Entscheidung zur Wiederaufnahme hatte sich zuletzt erneut verzögert. Sie wurde eigentlich schon zum 200. Kneipp-Geburtstag am 17. Mai erwartet. Einwände zu dem großen Sammelgesetz namens Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz seien der Grund gewesen.

