Das größte Klassenzimmer im Unterallgäu

Plus Gemeinsam mit der Mindelheimer Zeitung heißt es im Bad Wörishofer Kursaal „Kinder spielen für Kinder“. Was die Kinder und Jugendlichen aus dieser besonderen Schulstunde zum Festival der Nationen mitnehmen.

Eine Schulstunde mit 274 Schülerinnen und Schüler aus mehreren Schulen – das gibt es so nur mit der Mindelheimer Zeitung und dem Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Kinder und Jugendliche von Schulen aus Mindelheim, Ettringen und Kammlach erlebten hautnah die Faszination klassischer Musik – vorgetragen von Bayerns größten Nachwuchstalenten.