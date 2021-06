Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Finsterwalder will in Bad Wörishofen bauen

Die Pläne für das neue Finsterwalder-Areal: Das Gebäude in der Bildmitte soll direkt gegenüber des bisherigen Finsterwalder-Betriebes entstehen (linker Bildrand), zwischen A96 (oben) und alter B18.

Plus Eines der größten Logistik-Unternehmen unserer Region plant einen Neubau, in dem rund 100 Arbeitsplätze entstehen sollen. Damit das Projekt in Bad Wörishofen Wirklichkeit werden kann, sind aber einige Ausnahmen nötig.

Von Markus Heinrich

Die Logistikbranche boomt – in der Corona-Krise umso mehr. Eines der großen Unternehmen unserer Region plant deshalb einen Neubau auf Kirchdorfer Flur. Dabei geht es auch um rund 100 Arbeitsplätze.

Themen folgen