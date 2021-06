Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Löwenbräu: Erneut geht es um eine Ausnahme vom Wörishofer Bauverbot

Plus Es gibt bereits einen Beschluss zum sensiblen Thema Baustopp im Sommer. Warum im Bad Wörishofer Stadtrat nun erneut diskutiert wird.

Von Markus Heinrich

Während die Wörishofer unter hochsommerlicher Hitze ächzen, denkt man an anderer Stelle ans Bauen im Sommer – in Sachen Löwenbräu-Arkaden. In Bad Wörishofen gilt im Sommer eigentlich ein faktisches Bauverbot. Nun geht es erneut um eine Ausnahme für das 40-Millionen-Euro-Projekt.

