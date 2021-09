Plus Findige Landwirte haben mehr als drei Kilometer Irrwege in einem Feld angelegt und damit eine kleine Attraktion geschaffen – mit einer ausgeklügelten Technik.

Unweit von Bad Wörishofen wächst ein Dschungel der besonderen Art: das Allgäu Labyrinth. Kein Wunder also, dass dort auch viele Familien aus Wörishofen auf Entdeckungstour gehen. Doch wie kommt das Labyrinth ins Maisfeld – noch dazu mit 3,5 Kilometern Irrwegen? Die Landwirte, die sich das Projekt ausgedacht haben, lüften das Geheimnis.