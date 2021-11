Buchloe

vor 33 Min.

Die Ära der Schwabenhalle endet flauschig

Plus Die „Welt der Alpakas“ kommt zum zehnten Mal nach Buchloe – und ist eine der letzten große Schauen in dem traditionsreichen Vermarktungsgebäude

Von Matthias Kleber

Eine kuschlige Angelegenheit wird die „Welt der Alpakas“ in der Buchloer Schwabenhalle. Denn: Die Könige der Anden sind am Samstag, 6., von 9 bis 17.30 Uhr und am Sonntag, 7. November, von 9 bis 16 Uhr wieder in der Gennachstadt zu Gast. Bei der zehnten Auflage der Alpaka-Schau ist für Besucherinnen und Besucher einiges geboten.

