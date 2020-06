17:01 Uhr

Die Therme Bad Wörishofen macht wieder auf

Plus Termin für den Neustart nach der Corona-Zwangspause steht fest. Auch für Betreiber und Gäste der Hotels in Bad Wörishofen gibt es gute Nachrichten.

Von Markus Heinrich

Nach über 100 Tagen Zwangspause darf die Therme Bad Wörishofen wieder öffnen. Möglich macht das eine Entscheidung der Staatsregierung, die gestern bekannt wurde. Gegen 17.30 Uhr teilte Thermen-Geschäftsführer Jörg Wund dann den Termin für den Neustart mit. Auch die Betreiber und Gäste der Hotels in Bad Wörishofen profitieren von weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen.

Er werde das Großbad in Bad Wörishofen am 27. Juni mit dem Familiensamstag um 9 Uhr wieder öffnen, so Wund. Zuvor hatte die Staatsregierung verkündet, dass ab 22. Juni auch in Bayern wieder Thermen öffnen können.

Thermeninhaber Jörg Wund kündigt "Urlaubsregeln" für die Therme an

„Wir freuen uns sehr darauf“, sagt Wund. „Natürlich wird der Neuanfang auch bei uns mit einer Reihe von neuen ‚Urlaubsregeln’ einhergehen, die wir konkretisieren können, sobald von Seiten der Behörden die offizielle Verordnung und insbesondere die Anforderungen an das Betriebskonzept vorliegen“, erklärt der Thermeninhaber.

„Dank der weitläufigen Wasser- und Ruheflächen können in der Therme Bad Wörishofen die Abstandsregeln sehr gut umgesetzt werden“, glaubt Wund.

Auch die Wellnessbereiche der Hotels in Bad Wörishofen dürfen wieder öffnen

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel begrüßt die Entscheidung der Staatsregierung, dass ab 22. Juni die Therme und die Wellnessbereiche der Hotels wieder öffnen können. „Das ist ein gutes Zeichen, das auch mit Blick auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmen im Bereich des Fremdenverkehrs dringend notwendig ist.“ Aus zahlreichen Gesprächen mit Hoteliers sei klar geworden, dass auch die Gäste in Bad Wörishofen großen Wert auf die Nutzung von Schwimmbädern und die Wellnessbereiche legen, teilt Bad Wörishofens Rathauschef mit. „Hoteliers haben mir gesagt, wenn es soweit ist, gibt es lange Telefonlisten an Gästen, die in den Startlöchern stehen“, so Welzel.

„Auch der Kur- und Tourismusbetrieb arbeitet auf Hochtouren, um Gäste nach Bad Wörishofen zu locken“, sagt Welzel. Er hofft auf viele Inlands-Urlauber.

