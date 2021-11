Erkheim

vor 21 Min.

Firma Käßmeyer will in Erkheim expandieren

Die Firma KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer möchte ihr Gelände in Erkheim erweitern. Das Projekt wurde bei einer Infoveranstaltung vorgestellt.

Von Theresa Osterried

„Wir stoßen an unsere Platzgrenzen“, erklärte Dr. Alexander Eberhardinger, Geschäftsführer der KSK Kompostierungs-Service Käßmeyer GmbH bei einer Infoveranstaltung des Unternehmens. Dort stellte die Firma ihre Pläne für den Ausbau ihres Standorts in Erkheim vor: Um 38.000 Quadratmeter möchte sich der Kompostierungsservice vergrößern. Bürgerinnen und Bürger von Erkheim konnten sich nun mit den führenden Köpfen von KSK Käßmeyer austauschen und Kritik an den Plänen anbringen.

