Ettringen bekommt einen Raiffeisenmarkt

Plus Nahversorgung Auf dem Grundstück des ehemaligen Lagerhauses geht es nun Schlag auf Schlag. Geplant sind auch vier 27-Meter-Silos

Ettringen Kaum ist für das Grundstück des ehemaligen Lagerhauses in der Kapellenstraße eine neue Verwendung gefunden – die Geno-Bank darf dort Wohnungen bauen – meldet sich der Raiffeisenmarkt mit einem Großprojekt zurück. Unweit der Papierfabrik von Ettringen soll ein Raiffeisenwarenmarkt entstehen.