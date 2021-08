Maschinenbauer H.I.T. fällt der Abschied aus Ettringen nicht leicht

Plus Der Maschinen- und Anlagenbauer suchte nach einem geeigneten Grundstück, um zehn Millionen Euro in eine moderne Produktionshalle investieren zu können. Jetzt sind die Firmenchefs fündig geworden.

Für Franz Jeckle und Franz Anton geht ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung: Nach längerer Suche haben die beiden Geschäftsführer der Ettringer H.I.T. Maschinenbau GmbH + Co. KG ein passendes Grundstück gefunden, auf dem sie den dringend benötigten Neubau von modernen Produktionshallen verwirklichen können.