Klein, aber vielfältig: Die Tiere im Naturschutzgebiet Pfaffenhauser Moos

Kreuz und quer hüpften die Heuschrecken bei an diesem Tag über die nassen Wiesen und zirpten in den verschiedensten Tonlagen. So manche ließ sich auch fangen.

Plus Wissenschaftler informieren über das Pfaffenhauser Moos und zeigen den Besuchern, welche (seltenen) Insekten dort leben

Von Ulla Gutmann

Besonders viele Heuschrecken waren an diesem Tag unterwegs, hüpften kreuz und quer über die nassen Wiesen und zirpten in den verschiedensten Tonlagen. Ralf Schreiber, Biologe aus Neu-Ulm, ahmte die speziellen Laute der verschiedenen Arten nach, als er zusammen mit der Umweltwissenschaftlerin Stefanie Gansbühler vom Landschaftspflegeverband (LPV) Unterallgäu eine Gruppe durch das Pfaffenhausener Moos führte. Was dort zu sehen ist, ist klein, aber vielfältig!

Gansbühler und der an diesem Tag nicht anwesende Michael Schneider vom LPV erforschen und kartieren die noch vorkommenden Arten im Landkreis und arbeiten an einem Biodiversitätsprojekt mit dem Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten.

Das Blaukernauge ist äußerlich unspektakulär, aber stark gefährdet.

Die Führung durch das 52 Hektar große Naturschutzgebiet bei Pfaffenhausen, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe „BayernTourNatur“ stattfand, sollte den Teilnehmern Informationen zu der einzigartigen Vielfalt des Mooses mit seinen besonderen Pflanzen und Insekten vermitteln, wie auch die Maßnahmen zum Erhalt und der Pflege dieses Lebensraums erläutern. Ziel sei auch ein Kennenlernen der Orte „vor der Haustüre“ und der dort vorkommenden Tiere, Pflanzen und Insekten, wie Schreiber erklärte.

Die Weiden im Pfaffenhauser Moos müssen immer wieder zurückgeschnitten werden

Er wies auf die Weiden hin, die im Pfaffenhauser Moos wachsen und immer wieder zurückgeschnitten werden müssen, um eine „Verbuschung“ zu verhindern. Viele dort am Boden brütende Vögel, bräuchten eine offene Landschaft mit freier Sicht auf eventuell nahende Feinde. Der Landschaftspflegeverband beauftragt solche Pflegearbeiten und auch das jährliche Mähen, nach und nach in kleinen Abschnitten, um den Landschaftscharakter zu erhalten und gleichzeitig den dort lebenden Insekten Ausweichmöglichkeiten zu gewähren.

Ralf Schreiber und Stefanie Gansbühler führten durchs Pfaffenhauser Moos.

Mehrere Röselsche Beißschrecken fing der Biologe mit dem Insektennetz ein: Die nahm er genauso in die Hand, um sie herzuzeigen, wie später kleine Grasfrösche oder auch Libellen. Smaragdlibellen und auch die rotgefärbte Gemeine Heidelibelle zeigten sich an diesem Tag, dazu auch die Binsenjungfer mit ihren blauen Augen.

Normalerweise darf das Naturschutzgebiet bei Pfaffenhausen nicht betreten werden

Gutes Schuhwerk brauchte man in diesem Gelände, denn der Boden des ehemaligen Torfmoores war nach dem Regen stellenweise sehr nass, wobei das geschützte Gebiet normalerweise nicht betreten werden darf. Der große braune Falter mit dem Namen Blaukernauge sieht nicht spektakulär aus, doch er ist selten geworden und stark gefährdet. Nur noch in wenigen Gebieten, wie diesem Moos, flattern Exemplare von Juli bis September herum und suchen Nahrung etwa am dort wachsenden Blutweiderich.

Grasfrösche wie dieses kleine Exemplar tummeln sich im Moos bei Pfaffenhausen.

Auch das seltene Große Wiesenvögelchen kommt im Moos vor, allerdings früher, im Mai, Juni, wie Stefanie Gansbühler erklärte. Ein Weißstorch flog über die zehnköpfige Gruppe, es war heiß, doch das mögen Schmetterlinge und Libellen. Am Rand eines Tümpels entdeckten die Besucher Teichmuscheln und dann auch sogenannte Exuvies, Häute von Libellenlarven. Mit dem Vergrößerungsglas untersucht, können sie Experten dann Auskunft geben, von welcher Libellenart sie stammen.

Wer eine Libelle näher betrachtet, erkennt ihre filigranen Flügel und den glänzenden Körper.

Die drei Stunden Führungen gingen schnell vorbei und Schreiber nutzte die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wie wichtig Landwirte für die Pflege der Landschaft sind und dass sie viel mehr finanzielle Unterstützung bräuchten, als Anreiz mehr auf den Naturschutz als auf den Gewinnertrag mit immer noch größeren Maschinen zu achten. Zwar werde damit Zeit gespart, allerdings hätten Libellen, Heuschrecken und andere Insekten bei der Geschwindigkeit und Breite moderner Mähwerke keine Überlebenschance mehr.

Hier gibt es eine weitere Führung im Naturschutzgebiet

Wem eine Führung gefallen würde: Am 22. August findet im Kettershauser Ried eine ähnliche Führung statt. Treffpunkt Günz-Brücke, Kläranlage Mohrenhausen, Erlenweg 100 in Kettershausen-Mohrenhausen. Anmeldung erforderlich bis 21. August unter Telefon 0163/7184578 oder schneider@lpv-unterallgaeu.de.

