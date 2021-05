Mehr Frauenpower im Ettringer Gemeinderat

Markus Maier und Ulrich Plukas, zwei versierte Ratsmitglieder, verlassen den Ettringer Rat. Wer für sie nachrückt und welche Auswirkungen das für die Arbeit im Kommunalparlament haben wird

Ein ungewöhnliches Bild zeigte sich den Besuchern der jüngsten Gemeinderatssitzung in Ettringen. Dort, wo normalerweise die Zuhörer Platz finden – coronabedingt im Eingangsbereich der Mittelschule – hatte sich auch Ulrich Plukas niedergelassen. Von dort aus sah man ihn die Sitzung verfolgen, nicht wie sonst vom Ratstisch aus.

Knapp 31 Jahre lang gehörte der beliebte und im Ort hochgeschätzte CSU-Politiker dem Ettringer Gremium an. Ein Umzug in einen anderen Ort aus privaten Gründen hat nun zum vorzeitigen Ausscheiden von Ulrich Plukas geführt.

Nicht leicht gefallen sei ihm diese Entscheidung, gibt er auf Nachfrage der MZ zu. Er sei mit Leib und Seele Gemeinderat gewesen. Worte des Bedauerns, aber auch einen großen Dank hörte man am Sitzungsabend dazu von Bürgermeister Robert Sturm. Dieser hätte noch im Vorfeld nach einer Möglichkeit gesucht, Plukas trotz Ortswechsel ein Verbleiben im Gremium zu ermöglichen. Doch da gibt es klare Statuten.

„Jetzt ist es eben so und so auch in Ordnung“, sagt Ulrich Plukas. Seiner Nachfolgerin im Gremium wünscht er auf alle Fälle einen guten Start. Und, wer weiß, vielleicht führt ihn irgendwann der Weg zurück auf die kommunalpolitische Ebene eines Gemeinderates. Gänzlich ausschließen wolle er das nicht, schließt Plukas. Mit Markus Maier verlässt ein weiteres, langjähriges Gremiumsmitglied seinen Sitz in Ettringen. Zwei Legislaturperioden gehen auf das politische Konto Maiers; im Zuge der jüngsten Kommunalwahl hatte der gelernte Maurer und Polier erneut einen hohen Stimmenanteil für sich verzeichnen können.

„Aus privaten Gründen“, so seine Stellungnahme auf Nachfrage, habe er die Gremiumsarbeit nun ad acta gelegt, mehr möchte der CSU-Politiker dazu nicht sagen. Anzunehmen ist jedoch, dass es sich auch Markus Maier nicht leicht gemacht haben dürfte mit seiner Entscheidung. Trat Maier zur Wahl an, galt seine Wiederwahl stets als gesetzt.

Für Ulrich Plukas und Markus Maier sind nun Gabi Strüwing und Steffi Rusp nachgerückt. Mit Strüwing zieht eine erfahrene Kommunalpolitikerin ins Gremium ein, die zwölf aktive Jahre als Rätin für sich verbuchen kann. Zudem fungiert sie als Seniorenbeauftragte der Gemeinde und ist Vorsitzende des Vereins Dahoim.

Steffi Rusp bekleidet nun erstmals das Amt einer Gemeinderätin, als aktives Mitglied im Elternbeirat der örtlichen Schule liegt ihr vor allen Dingen der Erhalt des Schulstandortes Ettringen am Herzen. Damit sind jetzt fünf von insgesamt 16 Ratsmitgliedern im Ettringer Gemeinderat Frauen.