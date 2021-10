120 Kilo Koks und Kontakte zur kolumbianischen Drogenmafia: Alles nur Prahlerei?

Plus Am Landgericht lief der dritte Verhandlungstag im Kokain-Prozess gegen zwei Männer. Viele Zeuginnen und Zeugen waren geladen. Eine davon machte Gebrauch von ihrem Verweigerungsrecht

„Darüber habe ich keine Kenntnis.“ Diese Aussage hörte man bei der Zeugenbefragung im Memminger Kokain-Prozess häufiger. Im Landgericht Memmingen sind zwei Männer, einer davon aus Memmingen, wegen des Handels mit Betäubungsmitteln angeklagt. Sie sollen geplant haben, im großen Stil in den Betäubungsmittelhandel einzusteigen und Kontakte zur kolumbianischen Drogenmafia zu knüpfen. Für den Kauf von 120 Kilogramm Kokain sollen die beiden 500.000 Euro bezahlt haben. Doch die Drogen hätten sie nie erhalten. Ein weiterer Mann ist wegen Unterstützung von Drogenhandel angeklagt.