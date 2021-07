Mindelheim

Barock und Rokoko im Unterallgäu: Licht und Theatralik

Die Kapelle St. Rasso in Untergammenried bei Bad Wörishofen ist weithin als sakrales Schmuckstück bekannt. Unser Bild zeigt das Deckengemälde im Chorraum.

Plus Im vierten Teil der siebenteiligen Reihe macht sich unser Autor auf die Suche nach den vielfältigen Spuren von Barock und Rokoko im Unterallgäu und klärt auch die Frage nach dem Unterschied zwischen den beiden Epochen.

Von Ralph Manhalter

Willkommen bei unserer kunstgeschichtlichen Zeitreise! In einer siebenteiligen Serie stellen wir Ihnen markante Beispiele der Architektur, Plastik oder Malerei im östlichen Unterallgäu vor. Auch die Person des Künstlers soll nicht zu kurz kommen, wobei dieser erst in der Frühen Neuzeit eine autonome Rolle erhält. Mittelschwaben und auch das Allgäu sind in erster Linie eine Landschaft des Barock und des Rokoko. Auf unserem Spaziergang heute befassen wir uns mit dem Barock und dem Rokoko.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

