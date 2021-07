Mindelheim

vor 53 Min.

Quarantäne statt Festabend: Corona trifft die Abifeier der Maristen

Plus 13 Schülerinnen und Schüler konnten am Freitag nicht am Festabend es Maristenkollegs Mindelheim teilnehmen. Wie die Schulfamilie dennoch dafür sorgte, dass alle sich mitgenommen fühlen durften.

Von Johann Stoll

Die Corona-Pandemie hatte für 13 Abiturienten des Maristenkollegs einschneidende Folgen. Sie durften auf Anordnung des Gesundheitsamtes nicht an der Abiturfeier am Freitagabend in der Dreifachturnhalle der Schule teilnehmen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler hatten an einer Abifahrt nach Griechenland teilgenommen. Dort hatten sich Urlauber mit dem Virus angesteckt.

