Wann kann die Brennerhalle wieder voll genutzt werden?

Die Sporthalle an der Brennerstraße in Mindelheim ist die jüngste Halle der Stadt. Gleichzeitig aber befindet sich die Doppelturnhalle aktuell in einigen Bereichen einem renovierungsbedürftigen Zustand. Genauer gesagt sind seit rund einem Jahr sämtliche Sanitäranlagen in der Halle gesperrt.

Seinen Anfang nahm die unendliche Geschichte im Januar 2023. Damals sorgten defekte Verbindungsstücke der Kaltwasserzuleitungen zu den Duscharmaturen sowie defekte Unterputz-Armaturen für einen Wasserschaden, dessen Ausmaß erst nach und nach festgestellt wurde. Im Juli 2023 konnten durch Leck-Ortungen weitere Schadstellen gefunden werden, teilt die Stadt Mindelheim auf Anfrage mit.

Seit einem Jahr sind die Sanitärbereiche in der Halle gesperrt

Seitdem sind die Sanitärbereiche in der Halle an der Brennerstraße gesperrt. Die Nutzung der Halle war dagegen weiter möglich, Schul- und Vereinssport wurde weiterhin ausgetragen. Allerdings eben ohne die Möglichkeit Umkleidekabinen und Duschen sowie WCs zu nutzen. "Für das Training ist das im Prinzip kein Problem", sagt Herbert Ruf, Abteilungsleiter der Mindelheimer Radballer. Die Sportler ziehen sich im Moment immer im Vorraum der Halle um. Für den Trainingsbetrieb geht das. "Aber ohne Umkleidekabinen und Toiletten können wir keine Turniere oder Radballspieltage ausrichten", sagt Ruf. Er habe zwar die Erlaubnis, in diesen Fällen die Umkleide- und Sanitärbereiche in der gegenüberliegenden Sporthalle über dem Hallenbad zu nutzen. "Aber das ist im Winter nicht machbar", sagt Ruf.

Icon Vergrößern Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bislang im Foyer der Halle umziehen. Foto: Axel Schmidt Icon Schließen Schließen Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bislang im Foyer der Halle umziehen. Foto: Axel Schmidt

Die Badmintonabteilung des TSV Mindelheim löst dieses Problem dagegen mit der Halle in der direkten Nachbarschaft. "Wir haben auch einen Schlüssel für die Sporthalle über dem Hallenbad", sagt Abteilungsleiter Simon Tuglu. "Es ist zwar etwas umständlich, wenn man sich dort umziehen oder dort auf die Toilette gehen muss, aber es gibt Schlimmeres", sagt er. Punktspiele konnten jedenfalls ebenso ausgetragen werden, wie das regelmäßige Training. Zur Not käme sogar noch ein weiteres Ausweichquartier in Betracht: Da sich die Badmintonabteilung des TSV Mindelheim in einer Spielgemeinschaft mit dem TV Türkheim befindet, wäre es auch denkbar, in Türkheim zu spielen. Insgesamt nimmt Tuglu die Einschränkungen aber gelassen hin. "Wenn ich mich in Schwaben bei anderen Vereinen umschaue, dann haben wir in Mindelheim schon wirklich Glück mit den Hallen."

Die Stadt Mindelheim gibt einen ungefähren Zeitplan vor

Doch wie ist nun der aktuelle Stand der Sanierungsarbeiten? Nicht nur Herbert Ruf stellt fest, dass die Baustelle derzeit zu ruhen scheint. "In den Faschingsferien wurde die Halle für zwei Wochen gesperrt, damit man alles rausreißen konnte. Doch dann war mehrere Wochen Stillstand. Jetzt ist Juli - und jeder fragt sich, wann es weitergeht."

Icon Vergrößern Der größte Teil der Trocknungsarbeiten ist mittlerweile beendet. Nur im westlichen Kabinentrakt laufen noch Trocknungsgeräte. Foto: Axel Schmidt Icon Schließen Schließen Der größte Teil der Trocknungsarbeiten ist mittlerweile beendet. Nur im westlichen Kabinentrakt laufen noch Trocknungsgeräte. Foto: Axel Schmidt

Dazu gibt die Stadt Mindelheim folgende Auskunft: "Aktuell werden in den Duschräumen komplett neue Leitungen mit neuen Installationsebenen errichtet. Zeitlich ist alles von den immer noch anhaltenden Trocknungs- und Desinfektionsarbeiten des Estrichs abhängig." Diese Arbeiten sind mittlerweile beendet. Danach würden durch ein weiteres baubiologisches Gutachten, das mit zwei Wochen veranschlagt wird, die Trocknungsarbeiten abgeschlossen. Ein erstes baubiologisches Gutachten hatte vor wenigen Wochen ergeben, dass der Schimmelbefall an den Wänden der Umkleidekabinen zu den Duschkabinen bereinigt ist.

Die Trocknungsarbeiten dauern sehr lange

Weil die Trocknungsarbeiten sehr lange dauern, habe man auch Alternativen diskutiert, heißt es bei der Stadt Mindelheim. Man habe Messungen der Dämmschicht im Bodenaufbau vorgenommen und abgewogen. Nachdem aber bei den baubiologischen Untersuchungen die Belastung in den Böden nur geringfügig in manchen Bereichen nachgewiesen wurde (bei einem Großteil der Fläche wurde keine Belastung nachgewiesen) und dies sehr gut durch Desinfektions- und Trocknungsarbeiten zu sanieren ist, stand laut Stadt der hohe finanzielle und auch zeitliche Aufwand eines neuen Bodenaufbaus in keinem Verhältnis dazu.

Icon Vergrößern Die Duschen müssen neu gefliest werden. Foto: Axel Schmidt Icon Schließen Schließen Die Duschen müssen neu gefliest werden. Foto: Axel Schmidt

Wann die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind und die Schule und die Vereine die Halle wieder uneingeschränkt nutzen können, hängt nun davon ab, wie Firmen und Bauunternehmer verfügbar sind. "Ziel und Wunsch ist eine Nutzung ab dem neuen Schuljahr, zumindest bereichsweise", heißt es seitens der Stadt. Was die Kosten angeht, kann die Stadt derzeit nur Schätzungen abgeben. "Wir gehen im Moment immer noch von etwa 175.000 Euro aus", heißt es.