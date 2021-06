Obermaiselstein

27.06.2021

Motorradfahrer aus dem Unterallgäu stirbt am Riedbergpass

Ein 40-jähriger Unterallgäuer ist am Samstagnachmittag am Riedbergpass mit dem Motorrad in ein Auto geprallt.

Ein 40-jähriger Motorradfahrer aus dem Unterallgäu ist am Samstagnachmittag am Riedbergpass tödlich verunglückt. Der Mann war von Obermaiselstein in Richtung Balderschwang unterwegs, als er kurz nach Passbeginn in einer engen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er laut Polizei mit dem Auto eines 25-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 40-Jährige so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Der Riedbergpass war bis 19 Uhr gesperrt. (mz)

Themen folgen