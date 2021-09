Der Wirt des Bräustübles in Pfaffenhausen sagt Tschüss

Plus Erst im vergangenen Jahr hat Herbert Falk das Bräustüble in Pfaffenhausen aus dem Dornröschenschlaf geweckt, zum Monatsende hört er auf. Bis dahin wird aber noch ordentlich gefeiert.

Im traditionsreichen Bräustüble stehen die Zeichen auf Abschied. Wirt Herbert Falk, der die Gastwirtschaft gemeinsam mit Lebensgefährtin Alexandra Blahovcova erst im vergangenen Jahr aus dem Dornröschenschlaf erweckte, streicht zum Monatsende die Segel. Am 30. September ist Schluss – bis dahin wird aber noch ordentlich gefeiert.