Polizeieinsatz in Asylbewerberunterkunft in Siebnach bei Ettringen

Plus Ein Großaufgebot aus Polizei und Rettungskräften zog in der Nacht zum Donnerstag die Aufmerksamkeit von Anliegern der Asylbewerberunterkunft im Ettringer Ortsteil Siebnach auf sich. Nach ersten MZ-Informationen hat sich dort aber nicht, wie zunächst befürchtet, eine Gewalttat ereignet.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Kriminalpolizei ist am späten Donnerstagabend in der Asylbewerberunterkunft im Ettringer Ortsteil Siebnach angerückt. Nach ersten Auskünften der zuständigen Pressestelle der Polizei in Kempten war der Auslöser aber nicht wie von Anwohnern befürchtet eine Gewalttat, sondern lediglich ein polizeilicher Einsatz zur Unterstützung des Landratsamtes.

Asylbewerberunterkunft in Siebnach schon mehrfach im Fokus der Polizei

Wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Kempten auf Anfrage mitteilte, sollte eine in der Unterkunft untergebrachte Familie verlegt werden. Da die betroffenen Personen offenbar mit dem Coronavirus infiziert sein sollen, trugen die Einsatzkräfte die entsprechende Schutzkleidung. Dies, so der Polizeisprecher, könnte bei Beobachtern den Eindruck erweckt haben, dass dort die Spurensicherung der Kripo ermittle. Weitere Hintergründe wollte die Polizei zum momentanen Zeitpunkt aber nicht preisgeben.

Das Flüchtlingswohnheim war schon mehrfach im Fokus der Polizei, zuletzt im Herbst des vergangenen Jahres, als ein 22-Jähriger einen Mitbewohner mit einem Messer verletzte. Der Mann wurde inzwischen in einer psychiatrischen Unterkunft untergebracht.

