Einwände gegen Plan für Ramminger Bahnunterführung

Die neuen ICEs zwischen München und Zürich machen die Auflösung der schienengleichen Bahnübergänge notwendig, auch in Rammingen. Die Züge fahren mit bis zu 160 Stundenkilometer durch das Unterallgäu.

Plus Eigentlich war klar, was in Rammingen gebaut wird. Doch nun gibt es Kritik. Es geht um die Verkehrsführung – und um Bäume.

Von Wilhelm Unfried

Eigentlich standen die wichtigsten Punkte fest: Der Bahnübergang im Süden muss einer Bahnunterführung weichen. Die Planungen sind soweit abgeschlossen, dass die Bahn spätestens 2025 das Bauwerk abschließen kann. Bei der Präsentation des Bauvorhabens im Gemeinderat gab es dann doch erhebliche Einwände gegen den vorgelegten Plan.

