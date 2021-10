Reise nach Peking: Unterallgäuer Schwestern stehen mit dem Rad vor versperrten Grenzen

Plus Ana und Ida Lutzenberger aus Schwaighausen wollen mit dem Fahrrad für einen guten Zweck bis nach Peking radeln – und müssen dabei auch einen Umweg von 3500 Kilometern machen.

„Der Weg ist das Ziel“ – so lautet das Motto der beiden ambitionierten Radlerinnen Ana und Ida Lutzenberger aus Schwaighausen. Die beiden sind seit Mai mit ihren Drahteseln unterwegs. Ihr Plan: Von Schwaighausen bis nach Peking zu radeln. Für jeden geradelten Kilometer wollen sie einen Spenden-Euro für die Organisation „Sea Watch“ einsammeln.