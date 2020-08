12:50 Uhr

Unfall auf Baustelle: Mann stürzt 2,40 Meter in die Tiefe

Auf einer privaten Baustelle (Symbolfoto) wollte ein Mann mit einer Leiter vom Keller ins Erdgeschoss gelangen und stürzte dabei 2,40 Meter in die Tiefe.

Ein Mann ist am Samstag auf einer Baustelle in Haselbach von einer Leiter gefallen und 2,40 Meter in die Tiefe gestürzt. Offenbar hette er einen Schutzengel.

Am Samstagnachmittag hat sich auf einer privaten Baustelle in Haselbach ein Unfall ereignet: Ein 29-Jähriger versuchte, mit einer Leiter vom Keller ins Erdgeschoss zu gelangen.

Oben angekommen, rutschte die Leiter laut Polizei am Betonboden ab: Der Mann stürzte 2,40 Meter in die Tiefe.

Laut Polizei wurde der Mann bei dem Sturz nur leicht verletzt

Dank zahlreicher Helfer der Feuerwehren Thannhausen, Kirchheim und Haselbach konnte der 29-Jährige aus dem Keller gehoben und ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei erlitt er nur leichte Verletzungen. (mz)

