Gut für die Umwelt und die eigene Wohnqualität

Plus Bei den Infotagen „Bauen und Sanieren“ erfährt man, wie man Energie und Kosten sparen und sich selbst vor den Folgen des Klimawandels schützen kann.

Nach den größten Energiefressern im Haushalt gefragt, würden wohl die meisten spontan auf Kühlschrank, Waschmaschine oder Trockner tippen - und damit gewaltig danebenliegen. Auf die diversen Elektrogeräte entfallen nämlich nur 15 Prozent der Energie, die ein durchschnittlicher Haushalt so verbraucht. Die wahren Energiefresser sind dagegen andere.