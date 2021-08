So kam der Strom ins Unterallgäu

Plus Vor gut 100 Jahren jubelten die Unterallgäuer über Strommasten und Überlandleitungen.

Wenn man die Diskussion um die Stromversorgung in unserem Lande und dazu auch die Proteste gegen die riesigen Strommasten und Strom-Autobahnen verfolgt, dann kann einem bei einem Rückblick schier schwindlig werden. Vor nur etwas über 100 Jahren war der Strom für die Menschen wie ein Geschenk vom Himmel.