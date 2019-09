11:00 Uhr

VHS-Kurse im Unterallgäu: geht nicht, gibt's nicht

Auch einen Besuch in der Pinakothek der Moderne in München bietet die Volkshochschule im Unterallgäu in diesem Semester wieder an.

Die Kurse der Volkshochschulen im Unterallgäu bieten wieder eine breit gefächerte Auswahl, die auch überrascht. Das neue Programmheft ist da.

Das neue Programmheft der Volkshochschulen im Unterallgäu ist da. Das Semester steht unter dem Motto „Den Horizont erweitern“. Auch in diesem Semester gibt es viel zu lernen und zu entdecken. Der Bogen der Angebote ist weit gespannt. Er reicht vom Blick zu den Sternen bis zum Blick nach innen in den menschlichen Körper bei dem Besuch des pathologischen Instituts in München-Schwabing. Zusammen mit dem Autor Stefan Mey kann man zum Beispiel auch die dunklen Seiten des Internets erleben.

Doch auch klassische Sprachkurse stehen auf dem Programm. Angeboten werden Kurse für Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch und Arabisch. In diesem Semester wird nach einer Pause auch wieder Chinesisch für Anfänger angeboten.

Im Bereich Bewegung und Gesundheit wird im Oktober wieder ein Lady´s Day angeboten. Wer gern lacht, ist beim Lachyoga besonders gut aufgehoben. Neu ist ein zusätzlicher Yogakurs in der Mittagspause im Rathaus in Bad Wörishofen und Yoga am Montagabend in Dirlewang.

Im Bereich „Studium generale“ steht eine Fahrt in die Alte Pinakothek in München auf dem Programm, wo es um Anthonis van Dyck gehen wird. Außerdem ist anlässlich des 100-jährigen Geburtstages der Bauhaus Kunst- und Architekturschule ein gemeinsamer Besuch der Sonderausstellung „Reflex Bauhaus“ in der Pinakothek der Moderne geplant.

Carlo van Eckendonk bietet in diesem Semester einen Kurs zum Erlernen der Sütterlinschrift sowie einen Streifzug durch Epochen des Wohnens in Deutschland an.

Auch wer sich beruflich fortbilden will, findet Angebote bei der VHS. So gibt es die Xpert Business Reihe sowie Sprach- und EDV-Kurse auf verschiedenen Niveaustufen. In einem Knigge-Seminar geht es um das gute Benehmen privat und im Berufsleben. Ein Rhetorikseminar ist auch wieder dabei.

VHS-Kurse im Unterallgäu sind vielfältig

Wer gerne kreativ ist, hat in diesem Semester zum Beispiel die Möglichkeit, sich mit Speckstein zu beschäftigen. Für die Weihnachtszeit können Engel und Sterne gebastelt und Kränze und Gestecke aus natürlichen Materialien gefertigt werden. Auch die Krippenbaukurse in Zusammenarbeit mit dem Krippenverein Mindelheim sind wieder im Angebot.

Neue Nähkurse mit der Modedesignerin Jana Kil gibt es in der Mindelheimer Kulturfabrik auf der Insel. Wie Fotos und Filme mit Handy oder Kamera gelingen, kann man ebenso ausprobieren wie Trommeln oder Tanzen. Zahlreiche Koch- und Backkurse für Erwachsene und Kinder runden das Angebot ab.

Die Bildungsberatung des Landkreises Unterallgäu und der Stadt Mindelheim bietet in Bad Wörishofen und Ottobeuren ebenfalls Beratung an. Am 5. November erhalten Interessierte vormittags in Mindelheim zum Beispiel kostenlose Tipps rund um das Thema Bewerbung. Eine Anmeldung ist über die VHS erforderlich. Weitere Termine können nach Vereinbarung mit Bildungsberaterin Birgit Steudter-Adl Amini unter Telefon 08261/738303 festgelegt werden.

Wenn jemand schon weiß, was er sucht oder wer alle Angebote in seinem VHS-Ort gezielt suchen möchte, kann dies am besten auf der Homepage unter der Adresse www.vhs-ua.de tun.

Wer sich unsicher ist, welcher Kurs der geeignete sein könnte, kann sich in den VHS-Büros in Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/9124 oder in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/969035 beraten lassen.