A96 im Unterallgäu: Rauch aus Bus sorgt für Sperrung des Kohlbergtunnels. 70.000 Euro Schaden

A96 im Unterallgäu

A96: Kohlbergtunnel nach Rauchentwicklung kurzzeitig gesperrt

Auf der A96 im Unterallgäu sorgte ein technischer Defekt an einem Bus für Verkehrsbehinderungen. Der Kohlbergtunnel war in Fahrtrichtung Lindau gesperrt.
Von Markus Heinrich
    Der Kohlbergtunnel wurde am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Lindau vorsichtshalber für kurze Zeit gesperrt.
    Der Kohlbergtunnel wurde am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Lindau vorsichtshalber für kurze Zeit gesperrt. Foto: Aov

    Qualm im Kohlbergtunnel hat dazu geführt, dass die Polizei den Kohlbergtunnel der A96 am Dienstagnachmittag teilweise gesperrt hat.  Laut Polizei war ein 35-jähriger Busfahrer aus Österreich mit einem Omnibus in Richtung Lindau unterwegs. Die österreichische Firma hatte den Bus am selben Tag im Großraum München gekauft. Im Kohlbergtunnel bemerkte der Fahrer Rauchentwicklung aus dem Motorbereich. Es gelang ihm noch, den Kohlbergtunnel zu verlassen und den Bus auf dem Seitenstreifen abzustellen, bevor es zum Motorbrand kam. Der Fahrer konnte den Bus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Mindelheim veranlasste während der Löscharbeiten eine Vollsperrung des Tunnels in Richtung Lindau, die rund eine halbe Stunde dauerte. Da durch den Brand ein Ventil an der Bremsleitung beschädigt wurde, mussten alle Achsen von Hand gelöst werden, bevor der Bus schließlich gegen 20 Uhr abgeschleppt werden konnte. Für die Dauer der Bergung war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Durch den Brand wurde der Motor des Busses und auch der Fahrgastraum stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

