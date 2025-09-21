A96 nach Unfall bei Bad Wörishofen teilweise gesperrt

Auf der A96 in Fahrtrichtung München hat sich am Freitagabend gegen 18.45 Uhr auf Höhe von Bad Wörishofen ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 25-jähriger Autofahrer musste laut Polizei verkehrsbedingt bremsen. Eine nachfolgende 21-jährige Fahrerin habe dies übersehen und sei aufgefahren. Die Frau wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste diese durch die Feuerwehr Mindelheim gesperrt werden. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von geschätzten 15.000 Euro. (mz)