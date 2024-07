Mindelheims Stadtpfarrer verabschiedet sich mit witzigen Anekdoten

Bittere Tränen weinte nur der Himmel, als Dekan Andreas Straub mit Blitz und Donner und begleitet von mehr als 30 Priestern und Diakonen sowie 65 Ministrantinnen und Ministranten in die Pfarrkirche St. Stephan einzog, wo er sich bei einem festlichen Gottesdienst von den Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim verabschiedete. Die große Zahl der Kirchenbesucher und auch die Anwesenheit vieler Vertreter des kirchlichen, politischen und gesellschaftlichen Lebens machte deutlich, welch großer Beliebtheit sich der Mindelheimer Stadtpfarrer erfreute, der die Seelsorge immer als seine wichtigste Mission betrachtete.

Viele emotionale Momente schwangen denn auch bei der Abschieds-Predigt des Dekans mit. Bewusst verzichtete er auf einen Rückblick auf die 16 Jahre seines Wirkens in Mindelheim, plauderte lieber aus dem Nähkästchen, das sich anhörte wie die Memoiren eines Stadt- und Landpfarrers. So rief ihm an der Kasse eines Supermarktes mal ein Kind ganz laut „hallo Jesus“ zu. Das kleine Mädchen kannte ihn vom Kindergarten, wo er oft Jesusgeschichten erzählte, wusste aber seinen Namen nicht mehr. Ergriffen hat den Stadtpfarrer auch, als er bei der Austeilung der Kommunion einem Kind mit dem Wunsch „Gott schütze dich“ ein Kreuz auf die Stirn zeichnete und es ihm antwortete „und dich auch“.

Dem Himmel ganz nah in Mindelheim

Erheitert hat Pfarrer Straub ein Mädchen aus Kammlach, das ihn bei der St. Martinsfeier im Mindelheimer Kindergarten im breiten schwäbischen Dialekt mit „Du bisch doch der Pfarrer von Kammlach“ ansprach und fragte „Was duasch du eigentlich en Mendelhoi?“. Und was der Dekan in seiner mit viel Humor gewürzten Ansprache noch zum Besten gab: „Wenn man die Buchstaben von Mindelheim anders sortiert, kann man aus ihnen „dein Himmel“ bilden. Einschränkend scherzte Straub: „Wenn es auch 16 gute Jahre hier waren, stelle ich mir den Himmel doch etwas anders vor.“ Unmissverständlich aber seine Botschaft: „Wenn wir es schaffen, den Menschen eine Perspektive zu geben, die über die Welt hinausgeht, haben wir ein kleines Stück Himmel auf Erden erreicht“, dann wird es mindelhoimelig, wie es die Ehrenbürgerin Olli Hirle gerne ausdrückte.

Icon Vergrößern Zum Abschied spielte die Stadtkapelle ein Ständchen und Dekan Andreas Straub durfte den Taktstock schwingen. Foto: Franz Issing Icon Schließen Schließen Zum Abschied spielte die Stadtkapelle ein Ständchen und Dekan Andreas Straub durfte den Taktstock schwingen. Foto: Franz Issing

Nach dem Gottesdienst musste Pfarrer Straub viele Hände schütteln, auch die von Landrat Alex Eder sowie von Bernadette und Johannes Högel, die er als neuer Pfarrer von Mindelheim als Erstes getraut hatte. Viel Beifall bekam Straub, als er bei einem Abschiedsständchen der Stadtkapelle selbst den Taktstock schwang.

Im Mindelheimer Forum konnten sich Gäste persönlich von Straub verabschieden

Bei einem Stehempfang im Forum hatten die Gäste aus nah und fern reichlich Gelegenheit, sich persönlich von Straub zu verabschieden. Die nutzte auch Bürgermeister Stephan Winter. Der Rathauschef dankte dem scheidenden Dekan für seine lange, segensreiche Arbeit in Mindelheim und bescheinigte ihm: „Ihnen ist es in großartiger Weise gelungen, bei den Menschen, bei Jung und Alt, ehrliches Vertrauen aufzubauen.“ Wie geschickt Pfarrer Straub sich auf ökumenischem Parkett zu bewegen weiß, davon konnte Kaitia Frey, die Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Johannes-Gemeinde, ein Loblied singen. Ihr Fazit lautete: „Eine so gute Ökumene wie in Mindelheim habe ich noch nie erlebt.“