Mindelheimer Siedlung: Wann ist ein Ende der Bauarbeiten in Sicht?

Einige Anwohnerinnen und Anwohner sind einfach nur genervt: Seit fast einem Jahr haben sie in der Gartenstraße und im Birkenweg eine Baustelle vor der Haustür, manchmal können sie die Straße befahren, dann wieder nicht – und ein Ende der Arbeiten, das ursprünglich für Juli angekündigt war, ist noch nicht in Sicht. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt die Stadt, was dort gemacht wird – und wann die Anwohner voraussichtlich wieder auf einer asphaltierten Straße zu ihren Häusern fahren können.

Nach Einschätzung der Stadt könnte das spätestens Mitte Oktober der Fall sein. „Wir bedauern, dass die Arbeiten nicht zügiger vorangehen.“ Die Bauarbeiten hätten sich wegen verschiedener unvorhersehbarer Ereignisse wie etwa des Hochwassers im vergangenen Juni und des lang anhaltend schlechten Wetters leider verzögert. „Dass die Anwohnerinnen und Anwohner die Arbeiten als belastend empfinden, ist nachvollziehbar“, so die Stadt

Im Bereich der Nordendstraße und des Birkenwegs wird der Kanal ausgetauscht

Hintergrund der Arbeiten ist der Generalentwässerungsplan, der bereits 2020 für das Mindelheimer Stadtgebiet erstellt wurde. Aus den Berechnungen habe sich damals im Bereich der Nordendstraße und des Birkenwegs Handlungsbedarf ergeben: Der Kanal war zu eng, um die Wassermengen aufzunehmen. Im Birkenweg werden deshalb die Rohre, die bislang einen Durchmesser von 70 Zentimetern hatten, gegen welche ausgetauscht, deren Durchmesser einen Meter misst. Gerade im Hinblick auf Starkregenereignisse seien dadurch positive Auswirkungen auf das Kanalnetz zu erwarten, so die Stadt. Der Austausch des Kanals im Birkenweg sei dabei der erste von insgesamt drei Sanierungsbereichen.

Im Gespräch mit der MZ hatten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner zudem beklagt, dass sie sich schlecht informiert und von der Stadt alleingelassen fühlten. Diese Klagen nehme man sehr ernst, teilt die Stadt mit. Sie verweist darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig mit einem Schreiben über die anstehenden Arbeiten informiert worden seien. Außerdem hätten infolge der MZ-Anfrage kürzlich Vertreter des Tiefbauamts mit den Arbeitern vor Ort gesprochen und sie aufgefordert, die Anwohnerinnen und Anwohner besser zu informieren und intensiver in den Ablauf einzubeziehen. „Die beauftragte Firma ist sehr bemüht, die Maßnahme zügig zu beenden“, teilt die Stadt weiter mit.

Im Ernstfall können Rettungskräfte die Straßen befahren

Auch die Sorge mancher Anwohnerinnen und Anwohner, dass Rettungsdienst und Feuerwehr im Ernstfall nicht zu den Häusern kämen, ist der Stadt zufolge unbegründet. Alle Straßen seien vor Kurzem so hergerichtet worden, dass sie im Notfall befahrbar wären. Für den öffentlichen Verkehr seien sie aber nach wie vor gesperrt.