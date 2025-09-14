Frau weigert sich, Gaststätte zu verlassen und greift Polizisten an

Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen wurde am Samstag verständigt, weil eine Frau sich weigerte, ein Restaurant in Rammingen zu verlassen. Beim Eintreffen der Streife reagierte die 59-Jährige aggressiv. Sie beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Als sie aus dem Restaurant gebracht werden sollte, leistete die Frau erheblichen Widerstand. Sie bespuckte die Einsatzkräfte, schlug, trat und biss nach ihnen. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Gegen die 59-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (mz)

