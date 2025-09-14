Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Aggressive Frau greift Polizisten an, weil sie eine Gaststätte nicht verlassen will

Rammingen

Frau weigert sich, Gaststätte zu verlassen und greift Polizisten an

59-Jährige wird aggressiv, schlägt, tritt, beißt und spuckt. Eine Polizistin wird dabei verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Einsatz in Rammingen ist eine Polizistin von einer aggressiven Frau verletzt worden.
    Bei einem Einsatz in Rammingen ist eine Polizistin von einer aggressiven Frau verletzt worden. Foto: Jan Woitas/dpa

    Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen wurde am Samstag verständigt, weil eine Frau sich weigerte, ein Restaurant in Rammingen zu verlassen. Beim Eintreffen der Streife reagierte die 59-Jährige aggressiv. Sie beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten. Als sie aus dem Restaurant gebracht werden sollte, leistete die Frau erheblichen Widerstand. Sie bespuckte die Einsatzkräfte, schlug, trat und biss nach ihnen. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Gegen die 59-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden