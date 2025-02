Bad Wörishofer Narren feiern ihre Faschingssause

Die Fortsetzung der Faschingssause, veranstaltet von den Wörishofer Faschingsgesellschaften Gaudilonia, der Kneippilonia sowie der Narrenzunft Wasserteufel, war ein voller Erfolg. Diejenigen, die den Weg ins Kurhaus gefunden hatten, erlebten einen ausgelassenen Abend voller Musik, Tanz und guter Laune.

Das Programm startete mit einem gemeinsamen Einmarsch aller Garden, der von den Luzernern Gaugewäldler gespielt wurde. Danach folgte ein Programmpunkt nach dem anderen. Die Kneippilonia wurde von ihrem Hofmarschall Lukas Schropp vorgestellt und wird dieses Jahr von Prinzessin Chiara I. (Ermacora) und Prinz Sebastian I. (Frühauf) regiert. In ihrer Show „School is out“ machten sich die Jungs und Mädels der Minis auf die Suche nach ihrer beruflichen Laufbahn. Die Jugendgarde der Kneippilonia zeigte in ihrem „Hotel Hell“, was die neuen Bewohner der Hölle so erwartet.

Die Faschingsgarden begeisterten die Besucher bei der Bad Wörishofer Faschingssause 2.0.

Weiter führte Luca Rippberger, der Hofmarschall der Gaudilonia, durchs Programm. Seine Garde mit ihrem diesjährigen Prinzenpaar Laura I. (Doll) und Dominic II. (Krimshandl) verwandelte das Kurhaus kurzerhand in einen Westernsaloon um.

Die Fortsetzung der Faschingssause, veranstaltet von den Wörishofer Faschingsgesellschaften Gaudilonia, Kneippilonia sowie der Narrenzunft Wasserteufel, war ein voller Erfolg.

Zu guter Letzt mischte der Elferrat noch ordentlich die Menge auf mit ihrer Einlage „Rivalen und Rebellen“. Als Gastgarde konnten die Wörishofer die Neufnarria begrüßen. Um alte Tradition ging es bei dem Besuch der Guggenmusik Gaugiwäldler aus Luzern. Sie heizten die Stimmung zusätzlich an und sorgte mit ihren schrägen Klängen für ausgelassene Stimmung.

Die Gaugiwäldler aus Luzern begeisterten mit ihrer schrägen Guggenmusik.

Bis in die späten Stunden wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf des Abends. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung“, so ein Sprecher der Wörishofer Faschingsgesellschaften. „Wir freuen uns, dass diejenigen, die da waren, so viel Spaß hatten und gemeinsam mit uns gefeiert haben.“

Die Besucher hatten bei der Faschingssause 2.0 ihren Spaß in Bad Wörishofen.

Die Faschingssause 2.0 hat einmal mehr gezeigt, dass Bad Wörishofen eine Hochburg des Faschings ist. Auch im nächsten Jahr dürfen sich die Besucher auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen. (lenu)