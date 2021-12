Allgäuer Mutterkühe sollen auch im Allgäu gegessen werden

Plus Bislang wird das Fleisch alter Mutterkühe nach Frankreich oder Spanien exportiert. Drei Allgäuer Unternehmer wollen das mit ihrem Projekt "Madame Butterzart" ändern.

Ein saftiges Rinderfilet oder ein herzhafter Zwiebelrostbraten: Dem ein oder anderen Fleischliebhaber läuft schon beim Gedanken daran das Wasser im Mund zusammen. Meist stammt das eher magere Fleisch dafür vom Jungbullen. Doch was passiert eigentlich mit den vielen Allgäuer Mutterkühen? Auf den Speisekarten der Gaststätten ist Fleisch von Kühen, die bereits gekalbt haben und schon älter sind, eher selten zu finden. Das möchten Thomas Lerch, Familie Jork und Dennis Keller ändern.